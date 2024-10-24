Ксения Ивановна
Место рожденияУсадище
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти06.01.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.04.1795
Муж: Демид Игнатьевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1796
Сын: Трофим Демидович
Отец ребёнка: Демид Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Михаил Демидович
Отец ребёнка: Демид Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.08.1804
Дочь: Евдокия (Авдотья) Демидовна
Отец ребёнка: Демид Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.01.1806
Дочь: Домникия Демидовна
Отец ребёнка: Демид Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.08.1811
Сын: Евтихий Демидович
Отец ребёнка: Демид Игнатьевич
Смерть
06.01.1821