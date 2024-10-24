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Ксения Ивановна

Место рождения

Усадище

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

06.01.1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.04.1795

Муж: Демид Игнатьевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.09.1796

Сын: Трофим Демидович

Отец ребёнка: Демид Игнатьевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Михаил Демидович

Отец ребёнка: Демид Игнатьевич

Рождение ребёнка
10.08.1804

Дочь: Евдокия (Авдотья) Демидовна

Отец ребёнка: Демид Игнатьевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1806

Дочь: Домникия Демидовна

Отец ребёнка: Демид Игнатьевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1811

Сын: Евтихий Демидович

Отец ребёнка: Демид Игнатьевич

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
06.01.1821
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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