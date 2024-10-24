Ильина (Мишенкова) Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина (Мишенкова) Пелагея Гавриловна

Ильина (Мишенкова) Пелагея Гавриловна

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

23.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1859

Отец: Мишенков Гаврила Михайлович

Мать: Прасковья (Ефросинья) Алексеевна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.07.1884

Муж: Ильин Павел Ильич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.05.1885

Сын: Ильин Константин Павлович

Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич

Рождение ребёнка
05.11.1889

Сын: Ильин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич

Рождение ребёнка
14.09.1891

Сын: Ильин Иван Павлович

Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич

Рождение ребёнка
02.02.1893

Сын: Ильин Семен Павлович

Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич

Рождение ребёнка
18.08.1894

Сын: Ильин Иван Павлович

Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич

Рождение ребёнка
26.08.1895

Дочь: (Ильина) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич

Рождение ребёнка
26.09.1897

Дочь: Барсукова (Ильина) Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич

Рождение ребёнка
03.07.1899

Дочь: (Ильина) Александра Павловна

Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич

Рождение ребёнка
08.03.1902

Сын: Ильин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.