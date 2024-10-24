Ильина (Мишенкова) Пелагея Гавриловна
Место рождения
Дата рождения23.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1859
Бракосочетание
27.07.1884
Муж: Ильин Павел Ильич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.05.1885
Сын: Ильин Константин Павлович
Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич
Рождение ребёнка
05.11.1889
Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич
Рождение ребёнка
14.09.1891
Сын: Ильин Иван Павлович
Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич
Рождение ребёнка
02.02.1893
Сын: Ильин Семен Павлович
Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич
Рождение ребёнка
18.08.1894
Сын: Ильин Иван Павлович
Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич
Рождение ребёнка
26.08.1895
Дочь: (Ильина) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич
Рождение ребёнка
26.09.1897
Дочь: Барсукова (Ильина) Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич
Рождение ребёнка
03.07.1899
Дочь: (Ильина) Александра Павловна
Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич
Рождение ребёнка
08.03.1902
Отец ребёнка: Ильин Павел Ильич
Смерть
Неизвестно