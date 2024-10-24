Барсукова (Ильина) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова (Ильина) Прасковья Павловна

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Место рождения

Осовец

Дата рождения

26.09.1897

Дата смерти

10.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1897

Отец: Ильин Павел Ильич

Мать: Ильина (Мишенкова) Пелагея Гавриловна

Рождение ребёнка
09.05.1924

Дочь: Кононова (Барсукова) Зинаида Ефимовна

Отец ребёнка: Барсуков Ефим Степанович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Барсуков Александр Ефимович

Отец ребёнка: Барсуков Ефим Степанович

Рождение ребёнка
11.04.1930

Дочь: Корнетова (Барсукова) Олимпиада Ефимовна

Отец ребёнка: Барсуков Ефим Степанович

Рождение ребёнка
?.10.1932

Дочь: Никитина (Барсукова) Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Барсуков Ефим Степанович

Рождение ребёнка
02.02.1934

Сын: Барсуков Геннадий Ефимович

Отец ребёнка: Барсуков Ефим Степанович

Смерть
10.12.1978

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