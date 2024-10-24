Барсукова (Ильина) Прасковья Павловна
Место рожденияОсовец
Дата рождения26.09.1897
Дата смерти10.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1897
Рождение ребёнка
09.05.1924
Дочь: Кононова (Барсукова) Зинаида Ефимовна
Отец ребёнка: Барсуков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Барсуков Александр Ефимович
Отец ребёнка: Барсуков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
11.04.1930
Дочь: Корнетова (Барсукова) Олимпиада Ефимовна
Отец ребёнка: Барсуков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
?.10.1932
Дочь: Никитина (Барсукова) Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Барсуков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
02.02.1934
Сын: Барсуков Геннадий Ефимович
Отец ребёнка: Барсуков Ефим Степанович
Смерть
10.12.1978