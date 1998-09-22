Кононова (Барсукова) Зинаида Ефимовна
Место рожденияСтайки
Дата рождения09.05.1924
Дата смерти22.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1924
Рождение ребёнка
25.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Анатолий Александрович
Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
22.09.1998
Похороны
Неизвестно