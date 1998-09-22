Кононова (Барсукова) Зинаида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Барсукова) Зинаида Ефимовна

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Место рождения

Стайки

Дата рождения

09.05.1924

Дата смерти

22.09.1998

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1924

Отец: Барсуков Ефим Степанович

Мать: Барсукова (Ильина) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
25.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Анатолий Александрович

Красное Солнце, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
22.09.1998
Похороны
Неизвестно

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