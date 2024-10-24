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Барсуков Александр Ефимович

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Место рождения

Великолукская обл., Бежаницкий р-н, д. «Красное Солнце»

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Барсуков Ефим Степанович

Мать: Барсукова (Ильина) Прасковья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсукова (Прокофьева) Анастасия

Рождение ребёнка
03.09.1953

Дочь: Николаева (Барсукова) Ирина

Мать ребёнка: Барсукова (Прокофьева) Анастасия

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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