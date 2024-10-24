Барсуков Александр Ефимович
Место рожденияВеликолукская обл., Бежаницкий р-н, д. «Красное Солнце»
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1953
Дочь: Николаева (Барсукова) Ирина
Мать ребёнка: Барсукова (Прокофьева) Анастасия
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно