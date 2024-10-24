Прасковья (Ефросинья) Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти02.03.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1852
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1854
Сын: Мишенков Захар Гаврилович
Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
12.09.1857
Сын: Мишенков Никита Гаврилович
Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1859
Дочь: Ильина (Мишенкова) Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович
Смерть
02.03.1866
Причина смерти: от воспаления в мозгах