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Прасковья (Ефросинья) Алексеевна

Место рождения

Шахматово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

02.03.1866

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Шахматово, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1852

Муж: Мишенков Гаврила Михайлович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.09.1854

Сын: Мишенков Захар Гаврилович

Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.09.1857

Сын: Мишенков Никита Гаврилович

Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.04.1859

Дочь: Ильина (Мишенкова) Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Мишенков Гаврила Михайлович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
02.03.1866
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от воспаления в мозгах

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