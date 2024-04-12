Корсун Лев Давидович
Место рождения
Дата рождения18.12.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
18.12.1862
Отец: Корсунов Давид Федорович
Мать: ?
ГАХО , Ф - 40-105-827, м/к 1862г.,зап-7
Бракосочетание
06.06.1885
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1885г./ зап.№ 7 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 99 /.
Рождение ребёнка
08.11.1886
Дочь: Марфа Львовна
Мать ребёнка: Корсун Наталья Филипповна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 153 /, м/к-1886г./ зап.№ 87 /
Рождение ребёнка
07.04.1888
Сын: Корсун Иосиф Львович
Мать ребёнка: Корсун Наталья Филипповна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 11 /, м/к-1888г./ зап.№ 16 /
Рождение ребёнка
29.12.1889
Мать ребёнка: Корсун Наталья Филипповна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 123 /, м/к-1889г../ зап.№ 81 /
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Остроушко Агафья Львовна
Мать ребёнка: Корсун Наталья Филипповна
Смерть
Неизвестно