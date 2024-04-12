Корсун Никанор Львович
Место рождения
Дата рождения29.12.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1889
Отец: Корсун Лев Давидович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 123 /, м/к-1889г../ зап.№ 81 /
Крещение
29.12.1889
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1889г./ зап.№ 81 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 123 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Марченко Афанасий Филиппович и Ветромай Петра Ивановича жена Акилина Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно