Корсун (Миренкова) Наталья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун (Миренкова) Наталья Филипповна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1885

Муж: Корсун Лев Давидович

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1885г./ зап.№ 7 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 99 /.
Рождение ребёнка
08.11.1886

Дочь: Марфа Львовна

Отец ребёнка: Корсун Лев Давидович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 153 /, м/к-1886г./ зап.№ 87 /
Рождение ребёнка
07.04.1888

Сын: Корсун Иосиф Львович

Отец ребёнка: Корсун Лев Давидович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 11 /, м/к-1888г./ зап.№ 16 /
Рождение ребёнка
29.12.1889

Сын: Корсун Никанор Львович

Отец ребёнка: Корсун Лев Давидович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 123 /, м/к-1889г../ зап.№ 81 /
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Остроушко Агафья Львовна

Отец ребёнка: Корсун Лев Давидович

Смерть
Неизвестно
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