Остроушко (Корсун) Агафья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроушко (Корсун) Агафья Львовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Корсун Лев Давидович

Мать: Корсун Наталья Филипповна

Бракосочетание
14.10.1912

Муж: Остроушко Кондрат Яковлевич

Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 3 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 90 /.
Рождение ребёнка
21.09.1915

Сын: Остроушко Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Остроушко Кондрат Яковлевич

Рождение ребёнка
23.09.1918

Сын: Остроушко Андрей Кондратьевич

Отец ребёнка: Остроушко Кондрат Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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