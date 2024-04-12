Остроушко Андрей Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1918
Дата смерти14.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1918
Военная служба
С 13.01.1940 по 14.01.1942
Дубно, Рівненська область
ЦАМО РФ , Ф - шк-152, ящ-32
Смерть
14.01.1942
ВОВ - пропал без вести
Причина смерти: ЦАМО РФ , Ф - 33-11458-14 | Приказ ГУК НКР СССР № 034/пр о признании без вести пропавшим
Место жительства
1942