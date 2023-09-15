Протокол перезахоронения ID 86158474 Добавить в избранное Страна захоронения Польша Регион захоронения Катовицкое воев. Место захоронения повят Пщинский, Пщина Захоронено всего 77 Дополнительная информация о месте захоронения информация могла устареть Откуда производились перезахоронения повят Пщинский, Бронув, Лигота, Щирк, Старо-Бельско, Забжег, Чеховице, Ольшина, Подларыш, повят Цешинский, Струмень, Хыбе, Зажече, Мних Номер документа б/н

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