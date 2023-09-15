Остроушко Иван Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1915
Дата смерти29.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1915
Ранение
С 23.05.1941 по 29.03.1945
Полученные ранения ; 15.09.1941г.,12.03.1942г.,17.03.1944г.
Военная служба
С 23.05.1941 по 29.03.1945
Сержант,ком.взвода 237 сд
Военная служба
С 18.06.1944 по 25.06.1944
Прибыл из 236 сд в ВПП 180 азсп , ВПП-50 Ком.№ 10195
ЦАМО РФ , Ф - 8472-45722-54
Военная награда
10.09.1944
ВС 128 гв.гсд 4 Укр.фр. Приказ № 31/п о награждении орденом 2Слава" 3-ст.
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-1384
Военная награда
30.09.1944
ВС 128 гв.гсд 4 Укр.фр. Приказ № 32/н о награждении орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-3403
Смерть
29.03.1945
Польша Котовицкое воеводство Цешинский пов.,с.Струмень убит в бою
ЦАМО РФ , Ф - 58-18003-625
Перезахоронение
С 03.04.1952 по 08.04.1952
Протокол перезахоронения ID 86158474 Добавить в избранное Страна захоронения Польша Регион захоронения Катовицкое воев. Место захоронения повят Пщинский, Пщина Захоронено всего 77 Дополнительная информация о месте захоронения информация могла устареть Откуда производились перезахоронения повят Пщинский, Бронув, Лигота, Щирк, Старо-Бельско, Забжег, Чеховице, Ольшина, Подларыш, повят Цешинский, Струмень, Хыбе, Зажече, Мних Номер документа б/н