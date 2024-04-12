Корсун Иосиф Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Иосиф Львович

Корсун Иосиф Львович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

07.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1888

Отец: Корсун Лев Давидович

Мать: Корсун Наталья Филипповна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 11 /, м/к-1888г./ зап.№ 16 /
Крещение
07.04.1888
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 16 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 11 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Марченко Илья Елисеевич и Петра Потромая жена Акелина Федоровна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close