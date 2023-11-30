(Корсун) Марфа Львовна
Место рождения
Дата рождения08.11.1886
Дата смерти18.12.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1886
Отец: Корсун Лев Давидович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-7 // стр.№ 153 /, м/к-1886г./ зап.№ 87 /
Крещение
08.11.1886
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1886г./ зап.№ 87 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 153 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Марченко Афанасий и Давида Корсуна дочь-девица Наталья
Смерть
18.12.1886
Причина смерти: Болезнь - дифтерия | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1886г./ зап.№ 65 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 188 /.
Похороны
20.12.1886
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1886г./ зап.№ 65 /, ГАДО Ф 265-1-7 / лист № 188 /.