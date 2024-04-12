Ксения Калинина
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Мой Калина Алфёров
Мать: Евдокия Назарова
ДВОЙНОЕ РОДСТВО!!! 1. Дочь Моего Калины Алфёрова из Ягренево 2. Вышла замуж в Старое Фитюково за Степана Денисова - сын Моего Дениса Игнатьева ЯГРЕНЕВО ИВ-1768 и ранее Ксении нет ИВ-1769 --- ИВ-1770 ... Показать все
Бракосочетание
03.07.1771
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1771 03.07.1771 Оной же вотчины деревни Стараго Фатекова отрок Стефан Денисов Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянской дочерью девкой Ксенией Калининой первым браком
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталья Степанова
Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов
ДВОЙНОЕ РОДСТВО 1. Внучка Моего Дениса Игнатьева из Старого Фитюкова 2. Вышла замуж за внука Моего Ивана Гаврилова Андрея Иванова из Икорникова СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1770-1773 записи о рождении нет Ско... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Первая Жена Параскева Степанова
Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов
МК-1774 ---, МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776 такой книги нет ⛔ ИВ-1776 Параскева 2, встретилась впервые ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Параскева 6 ИВ-1781 Параскева 7 ИВ-1782 Параскевы нет РС-1782, ... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Сын: Фёдор Степанов
Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов
ИВ-1777-1779 --- МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1780 Федор 4, встречается впервые ИВ-1781 Федор 3 === ИВ-1782 Фёдора нет РС-1782 Фёдора нет МК-1779-1783 ... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анисья Степанова
Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов
МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Анисья 2, встретилась впервые ИВ-1781 Анисья 5 ИВ-1782 Анисья 6 РС-1782, страница 1499 (СТАРОЕ ФИТЮК... Показать все
Рождение ребёнка
1784
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов
МК-1783-1786 записи о рождении нет ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Василей 3, встречается впервые ИВ-1788 Василей 3 ИВ-1789 Василей 4 ИВ-1790 Василей 6 ИВ-1791 Василей 7 ИВ-1792-1793 Василия нет... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Неонила Степанова
Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов
МК-1783-1786 записи о рождении нет ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Неонила 2, встречается впервые ИВ-1788 Неонилы нет МК-1786-1788 записи о смерти нет
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1815