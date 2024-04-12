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Ксения Калинина

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Мой Калина Алфёров

Мать: Евдокия Назарова

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ДВОЙНОЕ РОДСТВО!!! 1. Дочь Моего Калины Алфёрова из Ягренево 2. Вышла замуж в Старое Фитюково за Степана Денисова - сын Моего Дениса Игнатьева ЯГРЕНЕВО ИВ-1768 и ранее Ксении нет ИВ-1769 --- ИВ-1770 ... Показать все
Бракосочетание
03.07.1771

Муж: Первый Сын Степан Денисов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1771 03.07.1771 Оной же вотчины деревни Стараго Фатекова отрок Стефан Денисов Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянской дочерью девкой Ксенией Калининой первым браком
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталья Степанова

Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ДВОЙНОЕ РОДСТВО 1. Внучка Моего Дениса Игнатьева из Старого Фитюкова 2. Вышла замуж за внука Моего Ивана Гаврилова Андрея Иванова из Икорникова СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1770-1773 записи о рождении нет Ско... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Первая Жена Параскева Степанова

Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1774 ---, МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776 такой книги нет ⛔ ИВ-1776 Параскева 2, встретилась впервые ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Параскева 6 ИВ-1781 Параскева 7 ИВ-1782 Параскевы нет РС-1782, ... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Сын: Фёдор Степанов

Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1777-1779 --- МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1780 Федор 4, встречается впервые ИВ-1781 Федор 3 === ИВ-1782 Фёдора нет РС-1782 Фёдора нет МК-1779-1783 ... Показать все
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анисья Степанова

Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Анисья 2, встретилась впервые ИВ-1781 Анисья 5 ИВ-1782 Анисья 6 РС-1782, страница 1499 (СТАРОЕ ФИТЮК... Показать все
Рождение ребёнка
1784

Сын: Василий Степанов

Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1783-1786 записи о рождении нет ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Василей 3, встречается впервые ИВ-1788 Василей 3 ИВ-1789 Василей 4 ИВ-1790 Василей 6 ИВ-1791 Василей 7 ИВ-1792-1793 Василия нет... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Неонила Степанова

Отец ребёнка: Первый Сын Степан Денисов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1783-1786 записи о рождении нет ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Неонила 2, встречается впервые ИВ-1788 Неонилы нет МК-1786-1788 записи о смерти нет
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1815
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
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