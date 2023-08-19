Мой Калина Алфёров
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Мой Алфёр
Мать: не указана
Ранее ИВ нет ИВ-1737 Свойственник ево Колина Елеферов 50 ИВ-1738 --- МК-1738 10.05.1738 Деревни Ягренева у крестьянина Калинника Елевфериева сын Феодор - рождение сына ИВ-1739 Свойственник ево Калина ... Показать все
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Марфа Калинина
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
Ранее ИВ нет МК-1727, 1729,1731, 1732, 1733, 1734 (не вся), 1735, 1736, 1737 записи о рождении нет. В 1738 уже родился Фёдор ИВ-1737 Марфа 6 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Марфа 8 ИВ-1740 Марфа 9 ИВ-1742 Марфа 1... Показать все
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Наталья Калинина
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
Ранее ИВ нет МК-1727, 1729,1731, 1732, 1733, 1734 (не вся), 1735, 1736, 1737 записи о рождении нет. В 1738 уже родился Фёдор ИВ-1737 Наталия 2 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Наталия 4 ИВ-1740 Наталия 6 ИВ-1742 Н... Показать все
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Ирина Калинина
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
МК-1736-1737 записи о рождении нет ИВ-1737 Ирина полугоду МК-1737 записи о смерти нет ИВ-1738 --- Далее нет
Рождение ребёнка
10.05.1738
Сын: Фёдор Калинин
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
ИВ-1738 --- МК-1738 10.05.1738 Деревни Ягренева у крестьянина Калинника Елевфериева сын Феодор ИВ-1738-1742 Фёдора нет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Федор 3 ИВ-1745 Феодор 6 ИВ-1746 Федор 7 И... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1741
Сын: Афанасий Калинин
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
МК-1741 11.01.1741 Деревни Ягренева у крестьянина Калиника Елевфериева сын Афанасий ИВ-1742 Афанасий полугода ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744-1745 Афанасия нет ИВ-1746 Афанасей 3 ИВ-1747 Афана... Показать все
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Елена Калинина
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
МК-1741 рождение Афанасия. МК-1742 ---, МК-1743-1746 записи о рождении нет ИВ-1746 Елена 2 ИВ-1747 Елена 3 ИВ-1748 Елена 4 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Елена 6 ИВ-1751 Елена 6 ИВ-1752 Елены нет ИВ-1753 Елена 7... Показать все
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ксения Калинина
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
ЯГРЕНЕВО ИВ-1768 и ранее Ксении нет ИВ-1769 --- ИВ-1770 Ксения 18 ИВ-1771 Ксения 19 МК-1771 03.07.1771 Оной же вотчины деревни Стараго Фатекова отрок Стефан Денисов Той же вотчины деревни Ягренева с к... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Евдокия Назарова
ЯГРЕНЕВО ИВ-1756-1764 Якима нет МК-1750-1758, 1760-1770 записи о рождении нет, МК-1759 --- ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 Еким 10 ИВ-1767 Яким 9 ИВ-1768 Иоаким 13 ИВ-1769 --- ИВ-1770 Яким 15 И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Назарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1772
МК-1767-1773 записи о смерти нет РС-1782, страница 1503 (ЯГРЕНЕВО) Калина Алферов сын (по последней ревизии написаны были лета 67) 3 ревизия ~1761-67=1694 Умре 1767