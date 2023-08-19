Мой Калина Алфёров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМой Калина Алфёров

Мой Калина Алфёров

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1687

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Мой Алфёр

Мать: не указана

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Ранее ИВ нет ИВ-1737 Свойственник ево Колина Елеферов 50 ИВ-1738 --- МК-1738 10.05.1738 Деревни Ягренева у крестьянина Калинника Елевфериева сын Феодор - рождение сына ИВ-1739 Свойственник ево Калина ... Показать все
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Марфа Калинина

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Ранее ИВ нет МК-1727, 1729,1731, 1732, 1733, 1734 (не вся), 1735, 1736, 1737 записи о рождении нет. В 1738 уже родился Фёдор ИВ-1737 Марфа 6 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Марфа 8 ИВ-1740 Марфа 9 ИВ-1742 Марфа 1... Показать все
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Наталья Калинина

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Ранее ИВ нет МК-1727, 1729,1731, 1732, 1733, 1734 (не вся), 1735, 1736, 1737 записи о рождении нет. В 1738 уже родился Фёдор ИВ-1737 Наталия 2 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Наталия 4 ИВ-1740 Наталия 6 ИВ-1742 Н... Показать все
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Ирина Калинина

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1736-1737 записи о рождении нет ИВ-1737 Ирина полугоду МК-1737 записи о смерти нет ИВ-1738 --- Далее нет
Рождение ребёнка
10.05.1738

Сын: Фёдор Калинин

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1738 --- МК-1738 10.05.1738 Деревни Ягренева у крестьянина Калинника Елевфериева сын Феодор ИВ-1738-1742 Фёдора нет ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Федор 3 ИВ-1745 Феодор 6 ИВ-1746 Федор 7 И... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1741

Сын: Афанасий Калинин

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1741 11.01.1741 Деревни Ягренева у крестьянина Калиника Елевфериева сын Афанасий ИВ-1742 Афанасий полугода ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744-1745 Афанасия нет ИВ-1746 Афанасей 3 ИВ-1747 Афана... Показать все
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Елена Калинина

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1741 рождение Афанасия. МК-1742 ---, МК-1743-1746 записи о рождении нет ИВ-1746 Елена 2 ИВ-1747 Елена 3 ИВ-1748 Елена 4 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Елена 6 ИВ-1751 Елена 6 ИВ-1752 Елены нет ИВ-1753 Елена 7... Показать все
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ксения Калинина

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЯГРЕНЕВО ИВ-1768 и ранее Ксении нет ИВ-1769 --- ИВ-1770 Ксения 18 ИВ-1771 Ксения 19 МК-1771 03.07.1771 Оной же вотчины деревни Стараго Фатекова отрок Стефан Денисов Той же вотчины деревни Ягренева с к... Показать все
Рождение ребёнка
1756

Сын: Мой Примак Яким Калинин

Мать ребёнка: Евдокия Назарова

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЯГРЕНЕВО ИВ-1756-1764 Якима нет МК-1750-1758, 1760-1770 записи о рождении нет, МК-1759 --- ИВ-1765 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1766 Еким 10 ИВ-1767 Яким 9 ИВ-1768 Иоаким 13 ИВ-1769 --- ИВ-1770 Яким 15 И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Назарова

Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1772
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1767-1773 записи о смерти нет РС-1782, страница 1503 (ЯГРЕНЕВО) Калина Алферов сын (по последней ревизии написаны были лета 67) 3 ревизия ~1761-67=1694 Умре 1767
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close