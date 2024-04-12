Анисья Степанова
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Первый Сын Степан Денисов
Мать: Ксения Калинина
МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Анисья 2, встретилась впервые ИВ-1781 Анисья 5 ИВ-1782 Анисья 6 РС-1782, страница 1499 (СТАРОЕ ФИТЮК... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно