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Анисья Степанова

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Первый Сын Степан Денисов

Мать: Ксения Калинина

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Анисья 2, встретилась впервые ИВ-1781 Анисья 5 ИВ-1782 Анисья 6 РС-1782, страница 1499 (СТАРОЕ ФИТЮК... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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