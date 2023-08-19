Степан Денисов
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Денис Игнатьев
Мать: не указана
МК-1771 03.07.1771 Оной же вотчины деревни Стараго Фатекова отрок Стефан Денисов Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянской дочерью девкой Ксенией Калининой первым браком ИВ-1772 Стефан 19 ИВ-1773... Показать все
Бракосочетание
03.07.1771
Жена: Ксения Калинина
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1771 03.07.1771 Оной же вотчины деревни Стараго Фатекова отрок Стефан Денисов Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянской дочерью девкой Ксенией Калининой первым браком
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Наталья Степанова
Мать ребёнка: Ксения Калинина
МК-1770-1773 записи о рождении нет ИВ-1773 Наталья 2, встретилась впервые ИВ-1774 Наталья 2 ИВ-1775 Дочь их Наталия 3 ИВ-1776 Наталья 4 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Наталья 8 ИВ-1781 Наталья 9 ИВ-1782 На... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Параскева Степанова
Мать ребёнка: Ксения Калинина
МК-1774 ---, МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776 такой книги нет ⛔ ИВ-1776 Параскева 2, встретилась впервые ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Параскева 6 ИВ-1781 Параскева 7 ИВ-1782 Параскевы нет РС-1782, ... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Сын: Фёдор Степанов
Мать ребёнка: Ксения Калинина
ИВ-1777-1779 --- МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1780 Федор 4, встречается впервые ИВ-1781 Федор 3 ИВ-1782 Фёдора нет РС-1782 Фёдора нет МК-1779-1783 запи... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анисья Степанова
Мать ребёнка: Ксения Калинина
МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Анисья 2, встретилась впервые ИВ-1781 Анисья 5 ИВ-1782 Анисья 6 РС-1782, страница 1499 (СТАРОЕ ФИТЮК... Показать все
Рождение ребёнка
1784
Сын: Василий Степанов
Мать ребёнка: Ксения Калинина
МК-1783-1786 записи о рождении нет ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Василей 3, встречается впервые ИВ-1788 Василей 3 ИВ-1789 Василей 4 ИВ-1790 Василей 6 ИВ-1791 Василей 7 ИВ-1792-1793 Василия нет... Показать все
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Неонила Степанова
Мать ребёнка: Ксения Калинина
МК-1783-1786 записи о рождении нет ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Неонила 2, встречается впервые ИВ-1788 Неонилы нет МК-1786-1788 записи о смерти нет
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно