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Степан Денисов

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Денис Игнатьев

Мать: не указана

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1771 03.07.1771 Оной же вотчины деревни Стараго Фатекова отрок Стефан Денисов Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянской дочерью девкой Ксенией Калининой первым браком ИВ-1772 Стефан 19 ИВ-1773... Показать все
Бракосочетание
03.07.1771

Жена: Ксения Калинина

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1771 03.07.1771 Оной же вотчины деревни Стараго Фатекова отрок Стефан Денисов Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянской дочерью девкой Ксенией Калининой первым браком
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Наталья Степанова

Мать ребёнка: Ксения Калинина

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1770-1773 записи о рождении нет ИВ-1773 Наталья 2, встретилась впервые ИВ-1774 Наталья 2 ИВ-1775 Дочь их Наталия 3 ИВ-1776 Наталья 4 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Наталья 8 ИВ-1781 Наталья 9 ИВ-1782 На... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Параскева Степанова

Мать ребёнка: Ксения Калинина

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1774 ---, МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776 такой книги нет ⛔ ИВ-1776 Параскева 2, встретилась впервые ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Параскева 6 ИВ-1781 Параскева 7 ИВ-1782 Параскевы нет РС-1782, ... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Сын: Фёдор Степанов

Мать ребёнка: Ксения Калинина

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1777-1779 --- МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1780 Федор 4, встречается впервые ИВ-1781 Федор 3 ИВ-1782 Фёдора нет РС-1782 Фёдора нет МК-1779-1783 запи... Показать все
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анисья Степанова

Мать ребёнка: Ксения Калинина

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Анисья 2, встретилась впервые ИВ-1781 Анисья 5 ИВ-1782 Анисья 6 РС-1782, страница 1499 (СТАРОЕ ФИТЮК... Показать все
Рождение ребёнка
1784

Сын: Василий Степанов

Мать ребёнка: Ксения Калинина

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1783-1786 записи о рождении нет ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Василей 3, встречается впервые ИВ-1788 Василей 3 ИВ-1789 Василей 4 ИВ-1790 Василей 6 ИВ-1791 Василей 7 ИВ-1792-1793 Василия нет... Показать все
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Неонила Степанова

Мать ребёнка: Ксения Калинина

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1783-1786 записи о рождении нет ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Неонила 2, встречается впервые ИВ-1788 Неонилы нет МК-1786-1788 записи о смерти нет
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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