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Фёдор Степанов

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1776

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Первый Сын Степан Денисов

Мать: Ксения Калинина

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1777-1779 --- МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1780 Федор 4, встречается впервые ИВ-1781 Федор 3 === ИВ-1782 Фёдора нет РС-1782 Фёдора нет МК-1779-1783 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1781
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
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