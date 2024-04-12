Фёдор Степанов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Первый Сын Степан Денисов
Мать: Ксения Калинина
ИВ-1777-1779 --- МК-1775, 1779, 1780 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ ИВ-1780 Федор 4, встречается впервые ИВ-1781 Федор 3 === ИВ-1782 Фёдора нет РС-1782 Фёдора нет МК-1779-1783 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781