Василий Степанов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Первый Сын Степан Денисов
Мать: Ксения Калинина
МК-1783-1786 записи о рождении нет ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Василей 3, встречается впервые ИВ-1788 Василей 3 ИВ-1789 Василей 4 ИВ-1790 Василей 6 ИВ-1791 Василей 7 ИВ-1792-1793 Василия нет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Савельева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1808
Дочь: Неонила Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Савельева
МК-1808 У кого кто родился 15/22.10.1808 Той же вотчины деревни Старова Фатекова у крестьянина Василья Стефанова жена Татьяна Савина родила сына Иакова, которой омолитвован и крещен священником Иаково... Показать все
Смерть
Неизвестно