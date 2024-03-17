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Василий Степанов

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Первый Сын Степан Денисов

Мать: Ксения Калинина

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1783-1786 записи о рождении нет ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787 Василей 3, встречается впервые ИВ-1788 Василей 3 ИВ-1789 Василей 4 ИВ-1790 Василей 6 ИВ-1791 Василей 7 ИВ-1792-1793 Василия нет... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Савельева

Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
15.10.1808

Дочь: Неонила Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Савельева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1808 У кого кто родился 15/22.10.1808 Той же вотчины деревни Старова Фатекова у крестьянина Василья Стефанова жена Татьяна Савина родила сына Иакова, которой омолитвован и крещен священником Иаково... Показать все
Смерть
Неизвестно

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