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Параскева Степанова

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1753 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Степан Денисов

Мать: Ксения Калинина

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1774 ---, МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776 такой книги нет ⛔ ИВ-1776 Параскева 2, встретилась впервые ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Параскева 6 ИВ-1781 Параскева 7 ИВ-1782 Параскевы нет РС-1782, ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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