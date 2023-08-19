Параскева Степанова
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Степан Денисов
Мать: Ксения Калинина
МК-1774 ---, МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776 такой книги нет ⛔ ИВ-1776 Параскева 2, встретилась впервые ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Параскева 6 ИВ-1781 Параскева 7 ИВ-1782 Параскевы нет РС-1782, ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно