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Яков Иванов

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

13.03.1801

Дата смерти

02.10.1807

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1801

Отец: Примак Первый Муж Иван Яковлев

Мать: Первая Жена Параскева Степанова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ МК-1801 13/16.03.1801 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Ивана Яковлева жена Параскева Стефанова родила сына Иякова которой крещен 16го числа Восприемником был деревн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
02.10.1807
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1807 02.10.1807 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатекова после умершаго крестьянина Ивана Яковлева сын Яков 6ти лет неизвестною болезнию оной умершей погребен священником В... Показать все

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