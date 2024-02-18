Яков Иванов
Место рождения
Дата рождения13.03.1801
Дата смерти02.10.1807
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1801
ИВ-1801 такой ведомости нет ⛔ МК-1801 13/16.03.1801 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Ивана Яковлева жена Параскева Стефанова родила сына Иякова которой крещен 16го числа Восприемником был деревн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.1807
МК-1807 02.10.1807 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатекова после умершаго крестьянина Ивана Яковлева сын Яков 6ти лет неизвестною болезнию оной умершей погребен священником В... Показать все