Висленёв Никита Александрович
мужской, родился 20.11.1807
умер 27.05.1865
ОтецВисленёв Александр Никитич1767 г.р.
МатьВисленёва (Гагарина) Мария Гавриловна1778 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Висленёв Вячеслав Никитич
Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна
Дочь: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична
Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна
Сын: Висленёв Александр Никитич
Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна
Дочь: Кобызева (Висленёва) Поликсена Никитична
Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна
Дочь: Кутузова (Висленёва) Лидия Никитична
Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна
Сын: Висленёв Анатолий Никитич
Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна
Сын: Висленёв Владимир Никитич
Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна
Дочь: Висленёва Александра Никитична
Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна