Висленёв Никита Александрович 20.11.1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Висленёв Никита Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.11.1807

умер 27.05.1865

Отец
Висленёв Александр Никитич1767 г.р.
Мать
Висленёва (Гагарина) Мария Гавриловна1778 г.р.
Супруги
Висленёва (Брозинская) Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Висленёв Вячеслав Никитич12.11.1833 г.р.
Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична20.02.1835 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1807

Отец: Висленёв Александр Никитич

Мать: Висленёва (Гагарина) Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
12.11.1833

Сын: Висленёв Вячеслав Никитич

Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1835

Дочь: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична

Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
31.05.1837

Сын: Висленёв Ипполит Никитич

Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1838

Сын: Висленёв Александр Никитич

Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
29.03.1840

Сын: Висленёв Виктор Никитич

Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1841

Дочь: Кобызева (Висленёва) Поликсена Никитична

Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1843

Дочь: Кутузова (Висленёва) Лидия Никитична

Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
18.02.1845

Сын: Висленёв Анатолий Никитич

Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1848

Сын: Висленёв Владимир Никитич

Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1857

Дочь: Висленёва Александра Никитична

Мать ребёнка: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Смерть
27.05.1865

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