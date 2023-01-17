Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.01.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1833
Сын: Висленёв Вячеслав Никитич
Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович
Рождение ребёнка
20.02.1835
Дочь: Фон Шульц Зинаида Никитична
Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович
Рождение ребёнка
31.05.1837
Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович
Рождение ребёнка
08.11.1838
Сын: Висленёв Александр Никитич
Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович
Рождение ребёнка
29.03.1840
Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович
Рождение ребёнка
05.05.1841
Дочь: Кобызева Поликсена Никитична
Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович
Рождение ребёнка
23.03.1843
Дочь: Кутузова Лидия Никитична
Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1845
Сын: Висленёв Анатолий Никитич
Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович
Рождение ребёнка
01.07.1848
Сын: Висленёв Владимир Никитич
Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович
Рождение ребёнка
08.06.1857
Дочь: Висленёва Александра Никитична
Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния