Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1833

Сын: Висленёв Вячеслав Никитич

Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович

Рождение ребёнка
20.02.1835

Дочь: Фон Шульц Зинаида Никитична

Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович

Рождение ребёнка
31.05.1837

Сын: Висленёв Ипполит Никитич

Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович

Рождение ребёнка
08.11.1838

Сын: Висленёв Александр Никитич

Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович

Рождение ребёнка
29.03.1840

Сын: Висленёв Виктор Никитич

Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович

Рождение ребёнка
05.05.1841

Дочь: Кобызева Поликсена Никитична

Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович

Рождение ребёнка
23.03.1843

Дочь: Кутузова Лидия Никитична

Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович

Рождение ребёнка
18.02.1845

Сын: Висленёв Анатолий Никитич

Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович

Рождение ребёнка
01.07.1848

Сын: Висленёв Владимир Никитич

Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович

Рождение ребёнка
08.06.1857

Дочь: Висленёва Александра Никитична

Отец ребёнка: Висленёв Никита Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Никита Александрович

Смерть
03.01.1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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