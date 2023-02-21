Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1835
Рождение ребёнка
19.04.1856
Сын: Фон Шульц Михаил Эдуардович
Отец ребёнка: Фон Шульц Эдуард Францевич
Рождение ребёнка
09.05.1857
Сын: Фон Шульц Константин Эдуардович
Отец ребёнка: Фон Шульц Эдуард Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Шульц Мария Эдуардовна
Отец ребёнка: Фон Шульц Эдуард Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Шульц Вера Эдуардовна
Отец ребёнка: Фон Шульц Эдуард Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Шульц Сергей Эдуардович
Отец ребёнка: Фон Шульц Эдуард Францевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно