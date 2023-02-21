Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1835

Отец: Висленёв Никита Александрович

Мать: Висленёва Александра Васильевна

Рождение ребёнка
19.04.1856

Сын: Фон Шульц Михаил Эдуардович

Отец ребёнка: Фон Шульц Эдуард Францевич

Рождение ребёнка
09.05.1857

Сын: Фон Шульц Константин Эдуардович

Отец ребёнка: Фон Шульц Эдуард Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Шульц Мария Эдуардовна

Отец ребёнка: Фон Шульц Эдуард Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Шульц Вера Эдуардовна

Отец ребёнка: Фон Шульц Эдуард Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Шульц Сергей Эдуардович

Отец ребёнка: Фон Шульц Эдуард Францевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Шульц Эдуард Францевич

Смерть
Неизвестно
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