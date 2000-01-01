Фон Шульц Эдуард Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Шульц Эдуард Францевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1856

Сын: Фон Шульц Михаил Эдуардович

Мать ребёнка: Фон Шульц Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
09.05.1857

Сын: Фон Шульц Константин Эдуардович

Мать ребёнка: Фон Шульц Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Шульц Мария Эдуардовна

Мать ребёнка: Фон Шульц Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Шульц Вера Эдуардовна

Мать ребёнка: Фон Шульц Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Шульц Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Фон Шульц Зинаида Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Шульц Зинаида Никитична

Смерть
Неизвестно
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