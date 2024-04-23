Фон Шульц Эдуард Францевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична20.02.1835 г.р.
Дети
Фон Шульц Михаил Эдуардович19.04.1856 г.р.
Фон Шульц Константин Эдуардович09.05.1857 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Шульц Мария Эдуардовна
Мать ребёнка: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Шульц Вера Эдуардовна
Мать ребёнка: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Шульц Сергей Эдуардович
Мать ребёнка: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1856
Сын: Фон Шульц Михаил Эдуардович
Мать ребёнка: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
09.05.1857
Сын: Фон Шульц Константин Эдуардович
Мать ребёнка: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична
Смерть
Неизвестно