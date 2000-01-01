Фон Шульц Эдуард Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1856
Сын: Фон Шульц Михаил Эдуардович
Мать ребёнка: Фон Шульц Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
09.05.1857
Сын: Фон Шульц Константин Эдуардович
Мать ребёнка: Фон Шульц Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Шульц Мария Эдуардовна
Мать ребёнка: Фон Шульц Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Шульц Вера Эдуардовна
Мать ребёнка: Фон Шульц Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Шульц Сергей Эдуардович
Мать ребёнка: Фон Шульц Зинаида Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно