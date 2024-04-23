Фон Шульц Эдуард Францевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Шульц Эдуард Францевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична20.02.1835 г.р.
Дети
Фон Шульц Михаил Эдуардович19.04.1856 г.р.
Фон Шульц Константин Эдуардович09.05.1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Шульц Мария Эдуардовна

Мать ребёнка: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Шульц Вера Эдуардовна

Мать ребёнка: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Шульц Сергей Эдуардович

Мать ребёнка: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
19.04.1856

Сын: Фон Шульц Михаил Эдуардович

Мать ребёнка: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
09.05.1857

Сын: Фон Шульц Константин Эдуардович

Мать ребёнка: Фон Шульц (Висленёва) Зинаида Никитична

Смерть
Неизвестно

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