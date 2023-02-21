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Висленёв Анатолий Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1845

Дата смерти

16.02.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1845

Отец: Висленёв Никита Александрович

Мать: Висленёва Александра Васильевна

Бракосочетание
12.11.1872

Жена: Висленёва Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.1874

Сын: Висленёв Борис Анатольевич

Мать ребёнка: Висленёва Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
03.11.1875

Дочь: Висленёва Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Висленёва Аделаида Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.1877

Сын: Висленёв Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Висленёва Аделаида Николаевна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.08.1878

Дочь: Висленёва Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Висленёва Аделаида Николаевна

Смерть
16.02.1909
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