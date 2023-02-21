Висленёв Анатолий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1845
Дата смерти16.02.1909
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1845
Бракосочетание
12.11.1872
Рождение ребёнка
19.06.1874
Сын: Висленёв Борис Анатольевич
Мать ребёнка: Висленёва Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
03.11.1875
Дочь: Висленёва Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Висленёва Аделаида Николаевна
Рождение ребёнка
14.09.1877
Сын: Висленёв Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Висленёва Аделаида Николаевна
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.08.1878
Дочь: Висленёва Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Висленёва Аделаида Николаевна
Смерть
16.02.1909