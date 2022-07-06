Висленёв Ипполит Никитич 31.05.1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Висленёв Ипполит Никитич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 31.05.1837

умер Неизвестно

Отец
Висленёв Никита Александрович20.11.1807 г.р.
Мать
Висленёва (Брозинская) Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Висленёва Ольга ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Бредова (Висленёва) Екатерина Ипполитовна1871 г.р.
Висленёв Константин Ипполитович15.12.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1837

Отец: Висленёв Никита Александрович

Мать: Висленёва (Брозинская) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висленёв Михаил Ипполитович

Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висленёва Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Бредова (Висленёва) Екатерина Ипполитовна

Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
15.12.1876

Сын: Висленёв Константин Ипполитович

Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно

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