Висленёв Ипполит Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёв Ипполит Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1837

Отец: Висленёв Никита Александрович

Мать: Висленёва Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Бредова Екатерина Ипполитовна

Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
15.12.1876

Сын: Висленёв Константин Ипполитович

Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висленёв Михаил Ипполитович

Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висленёва Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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