Висленёв Ипполит Никитич
мужской, родился 31.05.1837
умер Неизвестно
ОтецВисленёв Никита Александрович20.11.1807 г.р.
МатьВисленёва (Брозинская) Александра ВасильевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Висленёва Ольга ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Висленёв Константин Ипполитович15.12.1876 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висленёв Михаил Ипполитович
Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Бредова (Висленёва) Екатерина Ипполитовна
Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
15.12.1876
Сын: Висленёв Константин Ипполитович
Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно