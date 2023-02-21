Висленёв Ипполит Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1837
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Бредова Екатерина Ипполитовна
Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
15.12.1876
Сын: Висленёв Константин Ипполитович
Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висленёв Михаил Ипполитович
Мать ребёнка: Висленёва Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно