Висленёва Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Бредова Екатерина Ипполитовна
Отец ребёнка: Висленёв Ипполит Никитич
Рождение ребёнка
15.12.1876
Сын: Висленёв Константин Ипполитович
Отец ребёнка: Висленёв Ипполит Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Висленёв Михаил Ипполитович
Отец ребёнка: Висленёв Ипполит Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно