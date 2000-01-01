Висленёва Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Бредова Екатерина Ипполитовна

Отец ребёнка: Висленёв Ипполит Никитич

Рождение ребёнка
15.12.1876

Сын: Висленёв Константин Ипполитович

Отец ребёнка: Висленёв Ипполит Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Висленёв Михаил Ипполитович

Отец ребёнка: Висленёв Ипполит Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Ипполит Никитич

Смерть
Неизвестно
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