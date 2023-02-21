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Висленёв Виктор Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1840

Дата смерти

До 1894

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1840

Отец: Висленёв Никита Александрович

Мать: Висленёва Александра Васильевна

Бракосочетание
29.02.1864

Жена: Висленёва Мария Михайловна

Рождение ребёнка
05.04.1865

Сын: Висленёв Евгений Викторович

Мать ребёнка: Висленёва Мария Михайловна

Рождение ребёнка
21.12.1866

Сын: Висленёв Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Висленёва Мария Михайловна

Рождение ребёнка
23.06.1868

Дочь: Висленёва Магдалина Викторовна

Мать ребёнка: Висленёва Мария Михайловна

Рождение ребёнка
13.05.1874

Сын: Висленёв Александр Викторович

Мать ребёнка: Висленёва Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висленёва Софья Михайловна

Смерть
До 1894
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