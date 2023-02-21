Висленёв Виктор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1840
Дата смертиДо 1894
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1840
Бракосочетание
29.02.1864
Рождение ребёнка
05.04.1865
Сын: Висленёв Евгений Викторович
Мать ребёнка: Висленёва Мария Михайловна
Рождение ребёнка
21.12.1866
Сын: Висленёв Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Висленёва Мария Михайловна
Рождение ребёнка
23.06.1868
Дочь: Висленёва Магдалина Викторовна
Мать ребёнка: Висленёва Мария Михайловна
Рождение ребёнка
13.05.1874
Сын: Висленёв Александр Викторович
Мать ребёнка: Висленёва Софья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1894