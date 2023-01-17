Висленёва (Тебенькова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти10.10.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.02.1864
Рождение ребёнка
05.04.1865
Сын: Висленёв Евгений Викторович
Отец ребёнка: Висленёв Виктор Никитич
Рождение ребёнка
21.12.1866
Сын: Висленёв Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Висленёв Виктор Никитич
Рождение ребёнка
23.06.1868
Дочь: Висленёва Магдалина Викторовна
Отец ребёнка: Висленёв Виктор Никитич
Смерть
10.10.1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния