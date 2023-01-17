Висленёва (Тебенькова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВисленёва (Тебенькова) Мария Михайловна

Висленёва (Тебенькова) Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

10.10.1869

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.02.1864

Муж: Висленёв Виктор Никитич

Рождение ребёнка
05.04.1865

Сын: Висленёв Евгений Викторович

Отец ребёнка: Висленёв Виктор Никитич

Рождение ребёнка
21.12.1866

Сын: Висленёв Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Висленёв Виктор Никитич

Рождение ребёнка
23.06.1868

Дочь: Висленёва Магдалина Викторовна

Отец ребёнка: Висленёв Виктор Никитич

Смерть
10.10.1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close