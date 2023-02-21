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Висленёв Александр Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1819

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Висленёв Никита Григорьевич

Мать: Висленёва Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1807

Сын: Висленёв Никита Александрович

Мать ребёнка: Висленёва Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Висленёв Гаврилий Александрович

Мать ребёнка: Висленёва Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Висленёва Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Висленёва Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висленёва Мария Гавриловна

Смерть
До 1819
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