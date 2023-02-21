Висленёв Александр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1819
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
20.11.1807
Сын: Висленёв Никита Александрович
Мать ребёнка: Висленёва Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Висленёв Гаврилий Александрович
Мать ребёнка: Висленёва Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Висленёва Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Висленёва Мария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1819