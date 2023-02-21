Висленёв Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1776
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Висленёва Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Висленёв Александр Никитич
Мать ребёнка: Висленёва Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Александра Никитична
Мать ребёнка: Висленёва Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Висленёва Аксинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1776