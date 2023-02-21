Висленёв Никита Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёв Никита Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1776

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Висленёв Григорий Петрович

Мать: Висленёва Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Висленёв Василий Никитич

Мать ребёнка: Висленёва Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Висленёв Александр Никитич

Мать ребёнка: Висленёва Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Александра Никитична

Мать ребёнка: Висленёва Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Висленёва Аксинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висленёва Аксинья Ивановна

Смерть
После 1776
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