Висленёв Василий Никитич
мужской, родился 1766
умер После 1822
ОтецВисленёв Никита Григорьевич1719 г.р.
МатьВисленёва Аксинья ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Висленёва Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Висленёва Наталья Васильевна1807 г.р.
Мозовская (Висленёва) Ксения Васильевна08.04.1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Висленёва Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Висленёва Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1808
Дочь: Мозовская (Висленёва) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Висленёва Надежда Ивановна
Смерть
После 1822