Висленёв Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1822
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Висленёва Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Висленёва Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1808
Дочь: Мозовская Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Висленёва Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1822
Похоронен: с. Любытино, Новгородский уезд