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Висленёв Василий Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1822

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Висленёв Никита Григорьевич

Мать: Висленёва Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Висленёва Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Висленёва Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1808

Дочь: Мозовская Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Висленёва Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висленёва Надежда Ивановна

Смерть
После 1822
Похоронен: с. Любытино, Новгородский уезд
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