Висленёв Василий Никитич 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Висленёв Василий Никитич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1766

умер После 1822

Отец
Висленёв Никита Григорьевич1719 г.р.
Мать
Висленёва Аксинья ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Висленёва Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Висленёва Наталья Васильевна1807 г.р.
Мозовская (Висленёва) Ксения Васильевна08.04.1808 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Висленёв Никита Григорьевич

Мать: Висленёва Аксинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висленёва Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Висленёва Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Висленёва Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1808

Дочь: Мозовская (Висленёва) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Висленёва Надежда Ивановна

Смерть
После 1822

Похоронен: с. Любытино, Новгородский уезд

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