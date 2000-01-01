Висленёва Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Висленёва Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Висленёв Василий Никитич
Рождение ребёнка
08.04.1808
Дочь: Мозовская Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Висленёв Василий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно