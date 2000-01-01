Висленёва Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВисленёва Надежда Ивановна

Висленёва Надежда Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Висленёва Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Висленёв Василий Никитич

Рождение ребёнка
08.04.1808

Дочь: Мозовская Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Висленёв Василий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Василий Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close