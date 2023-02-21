Висленёва Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва Аксинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Висленёв Василий Никитич

Отец ребёнка: Висленёв Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Висленёв Александр Никитич

Отец ребёнка: Висленёв Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Александра Никитична

Отец ребёнка: Висленёв Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостова Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Висленёв Никита Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Никита Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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