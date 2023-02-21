Висленёва Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Висленёв Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Висленёв Александр Никитич
Отец ребёнка: Висленёв Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Александра Никитична
Отец ребёнка: Висленёв Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостова Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Висленёв Никита Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно