Висленёва (Корсакова) Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсаков Василий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Висленёв Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Висленёв Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1719
Сын: Висленёв Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Висленёв Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлянинова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Висленёв Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно