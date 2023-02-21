Висленёва (Корсакова) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва (Корсакова) Матрёна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Василий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Висленёв Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Висленёв Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1719

Сын: Висленёв Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Висленёв Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлянинова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Висленёв Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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