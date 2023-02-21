Корсаков Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсаков Василий Степанович

Корсаков Василий Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

После 1686

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Корсаков Степан Елизарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Савва Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Висленёва Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1686
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close