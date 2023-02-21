Корсаков Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиПосле 1686
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Корсаков Степан Елизарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Савва Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Висленёва Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1686