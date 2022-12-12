Висленёва (Гагарина) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва (Гагарина) Мария Гавриловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1807

Сын: Висленёв Никита Александрович

Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Висленёв Гаврилий Александрович

Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Висленёва Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Александр Никитич

Смерть
1835
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