Висленёва (Гагарина) Мария Гавриловна
женский, родилась 1778, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1835
Супруги
Висленёв Александр Никитич1767 г.р.
Дети
Висленёв Никита Александрович20.11.1807 г.р.
Висленёв Гаврилий Александрович1814 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Висленёва Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1807
Сын: Висленёв Никита Александрович
Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Висленёв Гаврилий Александрович
Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич
Смерть
1835