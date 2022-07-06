Висленёва (Гагарина) Мария Гавриловна 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Висленёва (Гагарина) Мария Гавриловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1778, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1835

Супруги
Висленёв Александр Никитич1767 г.р.
Дети
Висленёв Никита Александрович20.11.1807 г.р.
Висленёв Гаврилий Александрович1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Висленёва Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Александр Никитич

Рождение ребёнка
20.11.1807

Сын: Висленёв Никита Александрович

Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Висленёв Гаврилий Александрович

Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич

Смерть
1835

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