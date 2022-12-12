Висленёва (Гагарина) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1807
Сын: Висленёв Никита Александрович
Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Висленёв Гаврилий Александрович
Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Висленёва Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Висленёв Александр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1835