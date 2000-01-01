Висленёв Гаврилий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиДо 01.01.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
13.06.1828
Дочь: Кратц Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Висленёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1830
Сын: Висленёв Евгений Гаврилович
Мать ребёнка: Висленёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1831
Сын: Висленёв Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Висленёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1833
Сын: Висленёв Гавриил Гаврилович
Мать ребёнка: Висленёва Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Висленёва Мария Ивановна
Смерть
До 01.01.1833