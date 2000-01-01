Висленёв Гаврилий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёв Гаврилий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 01.01.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Висленёв Александр Никитич

Мать: Висленёва Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
13.06.1828

Дочь: Кратц Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Висленёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1830

Сын: Висленёв Евгений Гаврилович

Мать ребёнка: Висленёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1831

Сын: Висленёв Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Висленёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1833

Сын: Висленёв Гавриил Гаврилович

Мать ребёнка: Висленёва Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висленёва Мария Ивановна

Смерть
До 01.01.1833
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