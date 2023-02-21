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Висленёв Гавриил Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1833

Дата смерти

04.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1833

Отец: Висленёв Гаврилий Александрович

Мать: Висленёва Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1864

Сын: Висленёв Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Висленёва Мария Платоновна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Зонн Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Висленёва Мария Платоновна

дер. Передки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висленёва Мария Платоновна

Смерть
04.09.1874
Место погребения: Любытино.
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