Висленёв Гавриил Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1833
Дата смерти04.09.1874
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1833
Рождение ребёнка
26.10.1864
Сын: Висленёв Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Висленёва Мария Платоновна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Зонн Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Висленёва Мария Платоновна
дер. Передки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1874
Место погребения: Любытино.