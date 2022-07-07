Висленёва (Аничкова) Мария Платоновна 24.04.1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Висленёва (Аничкова) Мария Платоновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.04.1833

умерла 24.12.1901

Супруги
Висленёв Гавриил Гаврилович10.05.1833 г.р.
Дети
Висленёв Владимир Гаврилович26.10.1864 г.р.
Зонн (Висленёва) Мария Гавриловна1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Гавриил Гаврилович

Рождение ребёнка
26.10.1864

Сын: Висленёв Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Висленёв Гавриил Гаврилович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Зонн (Висленёва) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Висленёв Гавриил Гаврилович

дер. Передки

Смерть
24.12.1901

Место погребения: Любытино.

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