Висленёва (Аничкова) Мария Платоновна
женский, родилась 24.04.1833
умерла 24.12.1901
Супруги
Висленёв Гавриил Гаврилович10.05.1833 г.р.
Дети
Висленёв Владимир Гаврилович26.10.1864 г.р.
Зонн (Висленёва) Мария Гавриловна1865 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1864
Сын: Висленёв Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Висленёв Гавриил Гаврилович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Зонн (Висленёва) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Висленёв Гавриил Гаврилович
дер. Передки
Смерть
24.12.1901