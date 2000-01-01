Висленёва (Аничкова) Мария Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва (Аничкова) Мария Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1833

Дата смерти

24.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1864

Сын: Висленёв Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Висленёв Гавриил Гаврилович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Зонн Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Висленёв Гавриил Гаврилович

дер. Передки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Гавриил Гаврилович

Смерть
24.12.1901
Место погребения: Любытино.
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