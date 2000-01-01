Висленёва (Аничкова) Мария Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1833
Дата смерти24.12.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1864
Сын: Висленёв Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Висленёв Гавриил Гаврилович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Зонн Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Висленёв Гавриил Гаврилович
дер. Передки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1901
Место погребения: Любытино.