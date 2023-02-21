Висленёв Владимир Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1864
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1864
Бракосочетание
19.08.1890
Рождение ребёнка
05.07.1891
Дочь: Кисельникова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Висленёва Елизавета Эмильевна
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Висленёв Вилье Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Висленёва Елизавета Эмильевна
Смерть
После 1940