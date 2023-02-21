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Висленёв Владимир Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1864

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1864

Отец: Висленёв Гавриил Гаврилович

Мать: Висленёва Мария Платоновна

Бракосочетание
19.08.1890

Жена: Висленёва Елизавета Эмильевна

Рождение ребёнка
05.07.1891

Дочь: Кисельникова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Висленёва Елизавета Эмильевна

Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Висленёв Вилье Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Висленёва Елизавета Эмильевна

Смерть
После 1940
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