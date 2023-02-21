Висленёва (Де Вилье Де Л’Иль-Адам) Елизавета Эмильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1890
Рождение ребёнка
05.07.1891
Дочь: Кисельникова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Висленёв Владимир Гаврилович
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Висленёв Вилье Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Висленёв Владимир Гаврилович
Смерть
1941