Висленёва (Де Вилье Де Л’Иль-Адам) Елизавета Эмильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва (Де Вилье Де Л’Иль-Адам) Елизавета Эмильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1890

Муж: Висленёв Владимир Гаврилович

Рождение ребёнка
05.07.1891

Дочь: Кисельникова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Висленёв Владимир Гаврилович

Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Висленёв Вилье Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Висленёв Владимир Гаврилович

Смерть
1941
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