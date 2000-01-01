Висленёва (Горева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва (Горева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1828

Дочь: Кратц Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Висленёв Гаврилий Александрович

Рождение ребёнка
06.11.1830

Сын: Висленёв Евгений Гаврилович

Отец ребёнка: Висленёв Гаврилий Александрович

Рождение ребёнка
06.12.1831

Сын: Висленёв Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Висленёв Гаврилий Александрович

Рождение ребёнка
10.05.1833

Сын: Висленёв Гавриил Гаврилович

Отец ребёнка: Висленёв Гаврилий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висленёв Гаврилий Александрович

Смерть
После 1853
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