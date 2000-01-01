Висленёва (Горева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1828
Дочь: Кратц Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Висленёв Гаврилий Александрович
Рождение ребёнка
06.11.1830
Сын: Висленёв Евгений Гаврилович
Отец ребёнка: Висленёв Гаврилий Александрович
Рождение ребёнка
06.12.1831
Сын: Висленёв Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Висленёв Гаврилий Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1833
Сын: Висленёв Гавриил Гаврилович
Отец ребёнка: Висленёв Гаврилий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1853