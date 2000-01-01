Висленёв Евгений Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1830
Дата смерти22.12.1880
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1830
Бракосочетание
01.10.1862
Рождение ребёнка
05.08.1863
Дочь: Висленёва Софья Евгеньевна
Мать ребёнка: Висленёва Ольга Аникиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Висленёва Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Висленёва Ольга Аникиевна
Смерть
22.12.1880
Место погребения: Смоленское православное кладбище, Санкт-Петербург.