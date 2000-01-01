Висленёв Евгений Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёв Евгений Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1830

Дата смерти

22.12.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1830

Отец: Висленёв Гаврилий Александрович

Мать: Висленёва Мария Ивановна

Бракосочетание
01.10.1862

Жена: Висленёва Ольга Аникиевна

Рождение ребёнка
05.08.1863

Дочь: Висленёва Софья Евгеньевна

Мать ребёнка: Висленёва Ольга Аникиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Висленёва Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Висленёва Ольга Аникиевна

Смерть
22.12.1880
Место погребения: Смоленское православное кладбище, Санкт-Петербург.
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