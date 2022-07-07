Висленёва (Троцкая) Ольга Аникиевна 22.07.1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Висленёва (Троцкая) Ольга Аникиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.07.1843, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Супруги
Висленёв Евгений Гаврилович06.11.1830 г.р.
Дети
Висленёва Софья Евгеньевна05.08.1863 г.р.
Висленёва Вера ЕвгеньевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Крещение: Благовещенская ц. на В.О., Санкт-Петербург, Российская Империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Висленёва Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Висленёв Евгений Гаврилович

Бракосочетание
01.10.1862

Муж: Висленёв Евгений Гаврилович

Рождение ребёнка
05.08.1863

Дочь: Висленёва Софья Евгеньевна

Отец ребёнка: Висленёв Евгений Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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