Висленёва (Троцкая) Ольга Аникиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висленёва (Троцкая) Ольга Аникиевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.07.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение: Благовещенская ц. на В.О., Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
01.10.1862

Муж: Висленёв Евгений Гаврилович

Рождение ребёнка
05.08.1863

Дочь: Висленёва Софья Евгеньевна

Отец ребёнка: Висленёв Евгений Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Висленёва Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Висленёв Евгений Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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