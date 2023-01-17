Висленёва (Троцкая) Ольга Аникиевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение: Благовещенская ц. на В.О., Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
01.10.1862
Рождение ребёнка
05.08.1863
Дочь: Висленёва Софья Евгеньевна
Отец ребёнка: Висленёв Евгений Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Висленёва Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Висленёв Евгений Гаврилович
Смерть
Неизвестно