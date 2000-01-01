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ШАРОВ Алексей Афанасьевич

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Место рождения

Селищ

Дата рождения

1767

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Шаров Афанасий

Мать: Аристова Николай Алексеевич

Селищ
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шаров Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шаров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
До 1795

Дочь: Пирожкова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Гольяны
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шаров Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Некрасова Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Гольяны
Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Шаров Антон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Гольяны
Смерть
1836
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
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