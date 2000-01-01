ШАРОВ Алексей Афанасьевич
Место рожденияСелищ
Дата рождения1767
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Шаров Афанасий
Селищ
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: не указана
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: не указана
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
До 1795
Дочь: Пирожкова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Гольяны
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
Гольяны Острожки
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Некрасова Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Гольяны
Рождение ребёнка
До 1810
Мать ребёнка: не указана
Гольяны
Смерть
1836
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)