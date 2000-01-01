Шаров Петр Алексеевич
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения1789
Дата смерти09.04.1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1789
Отец: Шаров Алексей Афанасьевич
Мать: не указана
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
09.08.1812
Сын: Шаров Мирон Петрович
Мать ребёнка: Шарова Агафия
Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
09.09.1818
Сын: Шаров Яким Петрович
Мать ребёнка: Шарова Агафия
Гольяны Острожка
Ф.719.Оп.9.Д.897 Стр.95
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мелания Петровна
Мать ребёнка: Шарова Агафия
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова Агафия
Смерть
09.04.1824
Гольяны Острожка