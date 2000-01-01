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Шаров Петр Алексеевич

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Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

1789

Дата смерти

09.04.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Шаров Алексей Афанасьевич

Мать: не указана

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
09.08.1812

Сын: Шаров Мирон Петрович

Мать ребёнка: Шарова Агафия

Гольяны Острожка
Рождение ребёнка
09.09.1818

Сын: Шаров Яким Петрович

Мать ребёнка: Шарова Агафия

Гольяны Острожка
Ф.719.Оп.9.Д.897 Стр.95
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мелания Петровна

Мать ребёнка: Шарова Агафия

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Агафия

Смерть
09.04.1824
Гольяны Острожка
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