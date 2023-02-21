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Шаров Яким Петрович

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Место рождения

Гольяны Острожка

Дата рождения

09.09.1818

Дата смерти

04.10.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1818

Отец: Шаров Петр Алексеевич

Мать: Шарова Агафия

Гольяны Острожка
Ф.719.Оп.9.Д.897 Стр.95
Бракосочетание
22.01.1836

Жена: Шарова Ксения Ивановна

Гольяны
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шаров Дмитрий Якимович

Мать ребёнка: Шарова Ксения Ивановна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шаров Григорий Якимович

Мать ребёнка: Шарова Ксения Ивановна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шаров Семен Якимович

Мать ребёнка: Шарова Ксения Ивановна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Нецветаев Александра Якимовна

Мать ребёнка: Шарова Ксения Ивановна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шаров Андрей Якимович

Мать ребёнка: Шарова Ксения Ивановна

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Смерть
04.10.1887
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