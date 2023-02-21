Шаров Яким Петрович
Место рожденияГольяны Острожка
Дата рождения09.09.1818
Дата смерти04.10.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1818
Отец: Шаров Петр Алексеевич
Мать: Шарова Агафия
Гольяны Острожка
Ф.719.Оп.9.Д.897 Стр.95
Бракосочетание
22.01.1836
Жена: Шарова Ксения Ивановна
Гольяны
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Шарова Ксения Ивановна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Шарова Ксения Ивановна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шаров Семен Якимович
Мать ребёнка: Шарова Ксения Ивановна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Нецветаев Александра Якимовна
Мать ребёнка: Шарова Ксения Ивановна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шарова Ксения Ивановна
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Смерть
04.10.1887